TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Sambacı bek! Van Bronckhorst onay verdi
Beşiktaş'ta ara transfer planlamaları şimdiden başladı. Devre arasında bek takviyesi yapmak isteyen Kartal, aradığı ismi Hollanda'da buldu. Siyah beyazlıların, 25 yaşındaki Brezilyalı o isim için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Van Bronckhorst'un da onay verdiği 25 yaşındaki oyuncu için devre arasında bir teklif yapılacağı da gelen haberler arasında.
Bu sezon 1 maçta sahaya çıkan tecrübeli sol bek geçen sezon ise forma giydiği 21 maçta 1 gol attı.
Güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçilen deneyimli ismin Hollanda ekibi ile olan kontratı sezon sonu sona erecek. Öte yandan Siyah-Beyazlılar'ın transfer yapabilmesi için bir yabancısıyla yollarını ayırması gerekiyor.
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