TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Sambacı bek! Van Bronckhorst onay verdi

Transfer dönemini sol bek takviyesi yapamadan kapatan Beşiktaş, ara transfer döneminde bu eksikliği gidermek için arayışlarına başladı.

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un talebiyle her iki kanatta da oynayabilen bir bek oyuncusu bakan Siyah-Beyazlılar aradığı ismi Hollanda'da buldu.