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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Sambacı bek! Van Bronckhorst onay verdi

Beşiktaş'ta ara transfer planlamaları şimdiden başladı. Devre arasında bek takviyesi yapmak isteyen Kartal, aradığı ismi Hollanda'da buldu. Siyah beyazlıların, 25 yaşındaki Brezilyalı o isim için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Sambacı bek! Van Bronckhorst onay verdi

Transfer dönemini sol bek takviyesi yapamadan kapatan Beşiktaş, ara transfer döneminde bu eksikliği gidermek için arayışlarına başladı.

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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Sambacı bek! Van Bronckhorst onay verdi

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un talebiyle her iki kanatta da oynayabilen bir bek oyuncusu bakan Siyah-Beyazlılar aradığı ismi Hollanda'da buldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Sambacı bek! Van Bronckhorst onay verdi

Takvim'in haberine göre Kartal'ın, PSV'nin Brezilyalı sol beki Mauro Junior'ı gündemine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Sambacı bek! Van Bronckhorst onay verdi

Van Bronckhorst'un da onay verdiği 25 yaşındaki oyuncu için devre arasında bir teklif yapılacağı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Sambacı bek! Van Bronckhorst onay verdi

Bu sezon 1 maçta sahaya çıkan tecrübeli sol bek geçen sezon ise forma giydiği 21 maçta 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Sambacı bek! Van Bronckhorst onay verdi

Güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçilen deneyimli ismin Hollanda ekibi ile olan kontratı sezon sonu sona erecek. Öte yandan Siyah-Beyazlılar'ın transfer yapabilmesi için bir yabancısıyla yollarını ayırması gerekiyor.

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