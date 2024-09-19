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Haberler Beşiktaş

Muci etkisiz kaldı

Beşiktaş’ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi, Trabzonspor karşılaşmasında sonradan oyuna girdi ve bekleneni veremedi. Teknik Direktör Van Bronckhorst tarafından orta alanda değerlendirilen 23 yaşındaki 10 numara maçta silik bir görüntü çizdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Muci etkisiz kaldı

Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi, Trabzonspor karşılaşmasında sonradan oyuna girdi ve bekleneni veremedi. Teknik Direktör Van Bronckhorst tarafından orta alanda değerlendirilen Arnavut yıldız, karşılaşmada etkisiz kaldı. Öte yandan, Aston Villa'nın Beşiktaş'ın yıldızı Ernest Muçi için 17 milyon euro'luk bir teklif yapacağı iddia edildi. Legia Varşova'dan 10 milyon Euro'luk bedelle transfer edilen Ernest Muçi de bu isimlerden biri. Muçi için gelecek teklifleri değerlendirmeye almaya hazırlanan Beşiktaş'a İngiltere'den dev bir müjde geldi. İngiliz medyası, Aston Villa'nın Ernest Muçi'yi gündemine aldığını yazdı.

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