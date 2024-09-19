Hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş, Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel de antrenmanı takip ettiler. Kartal, Eyüpspor maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.