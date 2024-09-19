BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'tan o isme uyarı! "Toparlan"
Beşiktaş'ta Trabzonspor beraberliği sonrası gözler Eyüpspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Bronckhorst ise sezon başından bu yana performansını beğenmediği yıldız isme uyarılarda bulundu. İşte Hollandalı hocanın bire bir görüşme yaptığı o isim ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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Sabah'ta yer alan habere göre Rafa Silva transferi sonrası 10 numaradaki yerini kaybeden Arnavut futbolcuda bu durum, moral bozukluğu yarattı. Zaman zaman mutsuz olduğu söylense de yönetim ve teknik heyet her fırsatta "Takım için önemli oyuncu, ona da şans gelecek" ifadeleriyle daima kendisini hazır tutmasını istedi.
GIO'DAN TOPARLAN UYARISI
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Muçi'yi sol ve sağ kanatta değerlendirirken bu bölgelere bir türlü uyum sağlayamayan oyuncusunun toparlanmasını istedi. 10 numarada şansı bulamayan Muçi'nin, performansını kanatta süre alarak yükseltmesi ve rekabete bu bölgede girmesi gerektiği aktarıldı.
Geçen sezon Aston Villa'nın ilgilendiği konuşulan Arnavut futbolcu, Uluslar Ligi'nde ülkesinin oynadığı Ukrayna ve Gürcistan maçlarına davet alamayarak geri planda kaldı.
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