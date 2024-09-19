BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'tan o isme uyarı! "Toparlan"

Sabah'ta yer alan habere göre Rafa Silva transferi sonrası 10 numaradaki yerini kaybeden Arnavut futbolcuda bu durum, moral bozukluğu yarattı. Zaman zaman mutsuz olduğu söylense de yönetim ve teknik heyet her fırsatta "Takım için önemli oyuncu, ona da şans gelecek" ifadeleriyle daima kendisini hazır tutmasını istedi.



