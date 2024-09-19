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Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'tan o isme uyarı! "Toparlan"

Beşiktaş'ta Trabzonspor beraberliği sonrası gözler Eyüpspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Bronckhorst ise sezon başından bu yana performansını beğenmediği yıldız isme uyarılarda bulundu. İşte Hollandalı hocanın bire bir görüşme yaptığı o isim ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 10:30
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'tan o isme uyarı! "Toparlan"

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ernest Muçi, bu sezon yedek konumuna düştü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'tan o isme uyarı! "Toparlan"

Sabah'ta yer alan habere göre Rafa Silva transferi sonrası 10 numaradaki yerini kaybeden Arnavut futbolcuda bu durum, moral bozukluğu yarattı. Zaman zaman mutsuz olduğu söylense de yönetim ve teknik heyet her fırsatta "Takım için önemli oyuncu, ona da şans gelecek" ifadeleriyle daima kendisini hazır tutmasını istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'tan o isme uyarı! "Toparlan"

Ancak şu ana dek 5 maçta sahaya çıkan ve sadece 1'inde 11'de görev alan Muçi, Antalyaspor'a attığı gol dışında etkisiz kaldı. Son olarak Trabzonspor sınavında 67'de girip sağ kanatta oynayan 23 yaşındaki futbolcu, varlık gösteremedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'tan o isme uyarı! "Toparlan"

GIO'DAN TOPARLAN UYARISI

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Muçi'yi sol ve sağ kanatta değerlendirirken bu bölgelere bir türlü uyum sağlayamayan oyuncusunun toparlanmasını istedi. 10 numarada şansı bulamayan Muçi'nin, performansını kanatta süre alarak yükseltmesi ve rekabete bu bölgede girmesi gerektiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'tan o isme uyarı! "Toparlan"

Geçen sezon Aston Villa'nın ilgilendiği konuşulan Arnavut futbolcu, Uluslar Ligi'nde ülkesinin oynadığı Ukrayna ve Gürcistan maçlarına davet alamayarak geri planda kaldı.

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