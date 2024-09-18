Kulübede dar rotasyon

Ligim 6. haftasında Eyüpspor'la evinde karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından antrenmanlara dün başladı. Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, ısınma koşularıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda iddialı bir şekilde yoluna devam eden Beşiktaş, güçlü bir ilk 11'e karşı yedek kulübesinde dar bir rotasyona sahip. Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi dünyaca ünlü yıldızları transfer eden, Gedson ve Joao Mario gibi önemli orta sahalara sahip olan siyahbeyazlılar, savunmada da Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai hamleleri yaptı. Ancak Kartal'da yedek kulübesindeki rotasyon azlığı soru işaretleri yaratıyor. Ciro Immobile'yi forvette destekleyecek ikinci bir isim bulunmuyor. 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu forvetteki tek alternatif. Semih Kılıçsoy ise hem kanat forvet hem de forvet opsiyonu olarak yer alıyor. Öte yandan sol bekte Masuaku'nun ise bir alternatifi yok. Kanatlarda da alternatif eksikliği göze çarpıyor.