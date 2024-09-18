  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Kulübede dar rotasyon

Flaş yıldızlara imza attırarak güçlü bir kadro kuran Kartal’da sadece yedek kulübesine rotasyon azlığı yaşanıyor. Sol bek, forvet ve kanatlardaki eksikler hemen göze çarpıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kulübede dar rotasyon

Ligim 6. haftasında Eyüpspor'la evinde karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından antrenmanlara dün başladı. Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, ısınma koşularıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda iddialı bir şekilde yoluna devam eden Beşiktaş, güçlü bir ilk 11'e karşı yedek kulübesinde dar bir rotasyona sahip. Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi dünyaca ünlü yıldızları transfer eden, Gedson ve Joao Mario gibi önemli orta sahalara sahip olan siyahbeyazlılar, savunmada da Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai hamleleri yaptı. Ancak Kartal'da yedek kulübesindeki rotasyon azlığı soru işaretleri yaratıyor. Ciro Immobile'yi forvette destekleyecek ikinci bir isim bulunmuyor. 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu forvetteki tek alternatif. Semih Kılıçsoy ise hem kanat forvet hem de forvet opsiyonu olarak yer alıyor. Öte yandan sol bekte Masuaku'nun ise bir alternatifi yok. Kanatlarda da alternatif eksikliği göze çarpıyor.

F.Bahçeli yıldıza yakın takip! Derbide izleyecekler
Türk Telekom
DİĞER
7 yaşındayken herkesin tanıdığı bir yıldız oldu! Can Ayşecik Ecem Kanun güzelliğiyle baş döndürdü!
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran ne söyledi? Amca Salim'in oğlunun ifadesi ortaya çıktı: Siz karışmayın
Mourinho'dan flaş Amrabat kararı! G.Saray derbisinde...
F.Bahçe'den flaş karar! 4 futbolcunun sözleşmesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar'dan G.Saray - G.Antep FK maçının ardından flaş yorum! Ahmet Çakar'dan G.Saray - G.Antep FK maçının ardından flaş yorum! 00:59
F.Bahçe'den muhteşem rekor! F.Bahçe'den muhteşem rekor! 00:38
Dursun Özbek'ten flaş karar! Derbi öncesi... Dursun Özbek'ten flaş karar! Derbi öncesi... 00:31
Muslera’ya 3 maç men Muslera’ya 3 maç men 00:20
Kulübede 7 genç Kulübede 7 genç 00:18
Sakin olun Batsman var Sakin olun Batsman var 00:16
Daha Eski
50 metreden füze 50 metreden füze 00:14
🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 00:11
Bayern Münih, Dinamo Zagreb'i dağıttı! Bayern Münih, Dinamo Zagreb'i dağıttı! 00:09
Ataman'dan pankart açıklaması! Ataman'dan pankart açıklaması! 00:09
Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy kararı! 00:09
G.Saray'da imza sırası onda! Maaşına zam yapılacak G.Saray'da imza sırası onda! Maaşına zam yapılacak 00:09