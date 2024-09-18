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Haberler Beşiktaş

Bronckhorst’un eseri

Portekizli orta saha, 7 maçta 7 gole direkt etki (5 gol, 2 asist) ederken Giovanni Van Bronckhorst’un katkısı dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, Feyenoord’da Vilhena ile de benzer etkiyi göstermişti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Bronckhorst’un eseri

Siyah-beyazlı takımda 2024-2025 sezonunda en çok dikkat çeken isimlerin başında gelen Gedson Fernandes, Giovanni Van Bronckhorst ile çıkışa geçti. Portekizli orta saha Turkcell Süper Kupa, Süper Lig ve Avrupa'da 7 resmi maça çıkarken 5 gol, 2 asistle 7 gole direkt etki etti. Gedson, bir gol daha atması durumunda kariyerinin en skorer sezonunu yakalamış olacak. 25 yaşındaki yıldız, kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza atarken Van Bronckhorst'un etkisi dikkat çekti.

FEYENOORD'DA BENZER YÖNTEM

Gedson Fernandes'in bu başarısında Hollandalı teknik direktörün oyun anlayışı ve formatı öne çıkıyor. Van Bronckhorst benzer bir başarıyı Feyenoord'u çalıştırırken de elde etmişti. 2015-2018 arası Feyenoord'da Gedson gibi orta sahada 8 numara olarak oynayan Tony Vilhena'yı benzer rolde kullanan Hollandalı hoca, aynı verimi almıştı. Hollandalı yıldız Vilhena en iyi performansını sergileyerek, Van Bronckhorst ile 157 maça çıkarken 31 gol atıp 19 asist yapmış, 50 gole direkt etki etmişti.

RAKAMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Derbide Trabzonspor'un 14. dakikadan itibaren 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta pas istatistikleri dikkatlerden kaçmadı. Kartal, Trabzonspor karşısında 555 kez ile bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla isabetli yapan ve 52 kez ile rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan takım oldu.

VILHENA'YI DA PARLATTI

Giovanni Van Bronckhorst, Feyenoord'u şampiyon yapmasının yanında kadrodaki oyunculara da ciddi katkı sundu. Oyuncularının gelişimini sağlayan Van Bronckhorst, Tony Vilhena'ya kariyerinin en iyi dönemini yaşattı. Vilhena, Hollanda Milli Takımı'na aynı dönemde seçildi. Ayrıca Van Bronckhorst'un teknik direktörlük kariyerinde de en fazla forma şansı verdiği isim Vilhena oldu.

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