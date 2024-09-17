TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaşlılar çok sevinecek! O yıldızdan dev piyango
Yaz transfer döneminde kadrosuna çok önemli yıldızları dahil eden Beşiktaş, Süper Lig'e de oldukça iddialı bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlılarda kadro planlama çalışmaları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. O yıldız için kesenin resmen ağzını açtılar. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 16:38 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 16:39
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YEDEK KALDI
10 numara pozisyonu için Rafa Silva'nın transfer edilmesi ve kanatlarda Joao Mario, Rashica ve Semih Kılıçsoy'a görev verilecek olması Arnavut yıldızı ilk 11 ve rotasyonun dışına itmişti.
Muçi için gelecek teklifleri değerlendirmeye almaya hazırlanan Beşiktaş'a İngiltere'den dev bir müjde geldi.
17 MİLYON EURO...
Takvim'in derlediği habere göre; İngiliz medyası, Aston Villa'nın Ernest Muçi'yi gündemine aldığını yazdı.
Aston Villa'nın daha önce kendilerine karşı iyi bir performans gösteren Muçi için yaklaşık olarak 17 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.
Aston Villa ve Legia Varşova, Konferans Ligi gruplarında karşı karşıya gelmiş ve Muçi iki maçta toplam 3 gol atarak yıldızlaşmıştı.
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