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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaşlılar çok sevinecek! O yıldızdan dev piyango

Yaz transfer döneminde kadrosuna çok önemli yıldızları dahil eden Beşiktaş, Süper Lig'e de oldukça iddialı bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlılarda kadro planlama çalışmaları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. O yıldız için kesenin resmen ağzını açtılar. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 16:38 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 16:39
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaşlılar bu habere çok sevinecek! O yıldızdan dev piyango

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer dönemini oldukça yoğun şekilde geçirdi. Siyah beyazlılar, başta Rafa Silva ve Immobile olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katarken transfer son günlerinde Joao Mario hamlesi geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaşlılar bu habere çok sevinecek! O yıldızdan dev piyango

Geçtiğimiz sezona oranla oldukça güçlü bir kadro kuran siyah beyazlılarda, bazı isimler ise gözden düştü.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaşlılar bu habere çok sevinecek! O yıldızdan dev piyango

Legio Varşova'dan 10 milyon Euro'luk bedelle transfer edilen Ernest Muçi de bu isimlerden biri.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaşlılar bu habere çok sevinecek! O yıldızdan dev piyango

YEDEK KALDI
10 numara pozisyonu için Rafa Silva'nın transfer edilmesi ve kanatlarda Joao Mario, Rashica ve Semih Kılıçsoy'a görev verilecek olması Arnavut yıldızı ilk 11 ve rotasyonun dışına itmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaşlılar bu habere çok sevinecek! O yıldızdan dev piyango

Muçi için gelecek teklifleri değerlendirmeye almaya hazırlanan Beşiktaş'a İngiltere'den dev bir müjde geldi.


TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaşlılar bu habere çok sevinecek! O yıldızdan dev piyango

17 MİLYON EURO...
Takvim'in derlediği habere göre; İngiliz medyası, Aston Villa'nın Ernest Muçi'yi gündemine aldığını yazdı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaşlılar bu habere çok sevinecek! O yıldızdan dev piyango

Aston Villa'nın daha önce kendilerine karşı iyi bir performans gösteren Muçi için yaklaşık olarak 17 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaşlılar bu habere çok sevinecek! O yıldızdan dev piyango

Aston Villa ve Legia Varşova, Konferans Ligi gruplarında karşı karşıya gelmiş ve Muçi iki maçta toplam 3 gol atarak yıldızlaşmıştı.

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