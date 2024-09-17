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Haberler Beşiktaş

Rafa Silva tepkisi

Süper Lig'de maruz kaldığı fauller Portekiz basınında gündem oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
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Rafa Silva tepkisi

Rafa Silva'nın Süper Lig'de maruz kaldığı fauller gündem olmaya devam ediyor. Önceki akşam Visca'nın müdahalesi ile yerde kalan Rafa, maç sonunda da en çok konuşulan isimlerden oldu. Rafa Silva, tekniği ve hızıyla ligde fark yaratırken rakiplerinin de sert faullerine maruz kalıyor. Bu müdahaleler kimi zaman kartsız geçilirken, kimi zaman da kırmızı kartla sonuçlanıyor. Rafa Silva'ya yapılan fauller Portekiz'de de gündem oldu. Portekiz basınında A Bola, Rafa'nın maruz kaldığı şiddetli faullere dikkat çekti.

KORKUTTU

A Bola, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçına yer verirken "Rafa Silva bir başka sert müdahaleye maruz kaldı" başlığıyla haberi yayınladı. Haberde ayrıca Rafa Silva'nın kariyerini tehlikeye atabilecek sert müdahalelere dikkat çekildi. Portekiz'in bir diğer ünlü spor sitesi Record, "Beşiktaş, Rafa Silva için endişeli" başlığını okuyucularına aktardı. Haberde, "Sonuçta, İstanbul kulübü yetkilileri arasında endişeye neden olan şey, Rafa'ya yapılan bir müdahalenin ardından verilen direkt kırmızıydı" denildi.

UÇAR'IN İSYANI

Dev maçın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Rafa Silva'ya yapılan sert faullere isyan ederek, "Rafa Silva'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek? Kırmızı kart çözüm değil! Bu adamın futbol hayatı bitecekse, biz ne yapacağız? Çok ciddi bir yatırım yaptık, Allah'tan VAR müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.

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