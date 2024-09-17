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Haberler Beşiktaş

Keseden yedi

Beşiktaş galibiyet için gitti “1 puan da olur” dedi. Zorlu Trabzon deplasmanında sahaya tam kadro çıktı. Mario da ilk on birde oynadı. Rakip 10 kişi kaldı, geriye düştü, skoru eşitledi, galibiyet için çalıştı fakat olmadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
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Keseden yedi

Bu sezon hem teknik direktörü hem de yeni yıldızlarıyla artık bambaşka bir Beşiktaş izliyoruz. Gün geçtikçe daha da iyiye giden her defasında üstüne katan bir Kartal var sahada. Van Bronckhorst'un göreve gelmesinin ardından sihirli değnek değmişçesine olağanüstü bir değişim yaşayan siyah-beyazlılar Avrupa'da ve Süper Lig'de dikkat çeken bir performansa imza atıyor. Rakibinin 13. dakikadan itibaren 10 kişi kalması iyi bir fırsat oluşturdu. Trabzon gibi zor bir deplasmanda etkileyici bir futbol ortaya koyan Beşiktaş galibiyeti kaçıran taraftı. Bronckhorst'un öğrencileri oyun disiplininden hiç kopmadı. Aradığı galibiyet golünü bir türlü bulamayınca puanları paylaştı.

İLK PUAN KAYBINI YAŞADI

Lige ve Avrupa'ya süper bir başlangıç yapan Beşiktaş, 5'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, ligdeki ilk puan kaybını da yaşadı. Rakibinin uzun süre 10 kişi oynaması ve yoğun baskıya rağmen aradığı galibiyet golünü bir türlü atamayan siyah beyazlılar, 3 maçlık galibiyet serisini beraberlikle bitirmiş oldu. Beşiktaş bu beraberliğe rağmen yine de geçen sezona göre müthiş bir ivme yakalamış durumda.

5 HAFTADA 7 PUAN

Geçtiğimiz sezonun tamamında oluğu gibi, sezon başında da kötü olan siyah beyazlılar, ilk 5 hafta sonunda 7 puanla 10'uncu sırada yer alıyordu. 5 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, daha 5 maçta 2 mağlubiyete ulaşmıştı. Bu sezona ise çok formda giren Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde, bir haftasını bay geçtiği ligde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı ve 4'üncü sırada yer aldı.

GEÇEN SEZONUN İLK 5 MAÇI

Beşiktaş 6 gol atıp 8 yediği ve -2 averaja sahip olduğu geçen sezonun ilk 5 maçının kötü istatistiğini, bu sezon sadece 4 maçta 9 gol atıp 3 gol yiyerek +6 averaja çevirdi.

87

87 kez topla buluşan Portekizli yıldız Mario, 6 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı. Üç kilit pas attı. Yüzde 92 isabetli şut ile oynadı.

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