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Haberler Beşiktaş

Gedson büyülüyor

Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızı Gedson Fernandes, hem savunmada hem hücumda sergilediği etkileyici performansla taraftarların beğenisini kazanmaya devam ediyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
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Gedson büyülüyor

Gedson Fernandes, bu sezon sergilediği etkileyici performansla taraftarların ve futbol otoritelerinin büyük beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son olarak Trabzonspor deplasmanında takımının tek golünü atan Fernandes, yeni transferlerin gölgesinde yıldızını parlatmaya devam ediyor. Portekizli futbolcu, sadece enerjisi ve oyun zekasıyla değil, aynı zamanda istatistikleriyle de dikkat çekiyor. Gedson'un bu sezonki performansı, Beşiktaş'ın başarısında kilit bir rol oynamış durumda.

PAS YÜZDESİ YÜKSEK

Portekizli yıldız, özellikle orta sahada takımın hem savunma hem de hücum organizasyonlarında kritik bir rol üstleniyor. Süper Lig'deki 4 maçta 14 top çalarak rakiplerin ataklarını durdurmada başarılı bir profil çizen yıldız oyuncu, aynı zamanda Trendyol Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi elemelerinde 3 gol atarak hücumda da takım arkadaşlarına destek veriyor. Fernandes'in ligdeki yüzde 90,6'lık isabetli pas başarısı ise onun oyunun iki yönünde de ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

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