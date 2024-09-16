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Haberler Beşiktaş

Tekmeler ne zaman bitecek!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Trabzonspor maçının ardından önemli açıklamalar yaptı. Rafa Silva'ya yapılan sert faullere dikkat çeken Uçar, "Oyuncumuza atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil. Bu adamın futbol hayatı bitecekse biz ne yapacağız? Ciddi bir yatırım yaptık. Her maçta tekme yiyor bu adam. Şükür VAR müdahale ediyor da kural neyse uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Tekmeler ne zaman bitecek!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Trabzonspor maçının ardından önemli açıklamalar yaptı. Rafa Silva'ya yapılan sert faullere dikkat çeken Uçar, "Oyuncumuza atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil. Bu adamın futbol hayatı bitecekse biz ne yapacağız? Ciddi bir yatırım yaptık. Her maçta tekme yiyor bu adam. Şükür VAR müdahale ediyor da kural neyse uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

PENALTI VARDI

Ali Şansalan'ın kötü bir yönetim gösterdiğini belirten Uçar, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 'Hakem Beşiktaş formasıyla çıktı' ifadelerine, "Bizim formamız siyah-beyaz, hakemde öyle bir forma görmedik. Mağdur biziz! İki pozisyonumuz var, Masuaku'nun pozisyonu var. O da tartışılacaktır, hakem

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