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Haberler Beşiktaş

Mario'dan siftah

Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, Trabzonspor karşısında ilk kez görücüye çıktı. Portekizli orta saha, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından Trabzonspor karşısında 11'de sahaya sürüldü. Kısa sürede uyum sağladığı gözüken 31 yaşındaki oyuncu, 1 şutunda Uğurcan'a takıldı. Takım arkadaşlarına 3 şut pası verdi. 6 ikili mücadelenin 4'ünü kazanırken; 75 pasında yüzde 92 isabet yakaladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Mario'dan siftah

Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, Trabzonspor karşısında ilk kez görücüye çıktı. Portekizli orta saha, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından Trabzonspor karşısında 11'de sahaya sürüldü. Kısa sürede uyum sağladığı gözüken 31 yaşındaki oyuncu, 1 şutunda Uğurcan'a takıldı. Takım arkadaşlarına 3 şut pası verdi. 6 ikili mücadelenin 4'ünü kazanırken; 75 pasında yüzde 92 isabet yakaladı.

IMMOBILE PAS GEÇTİ

Süper Lig'de son iki maçında 3 gol kaydeden Ciro İmmobile, kez ağları sarsamadı. Antalyaspor (2) ve Sivasspor'u yıkan İtalyan golcü, derbiyi boş geçti. 34 yaşındaki forvetin, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 7 maçta 7 golü bulunuyor.

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