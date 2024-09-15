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Haberler Beşiktaş

Trabzonspor - Beşiktaş | CANLI (Süper Lig 5. Hafta)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sezonun ilk derbisi olacak karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 19:52 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 19:56
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Trabzonspor - Beşiktaş | CANLI (Süper Lig 5. Hafta)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Lig'de oynadığı iki maçta iki beraberlik alan bordo mavililer, sevilen teknik direktör Şenol Güneş ile tekrar anlaşmışlardı.

Güneş, uzun bir aradan sonra ilk maçına yeni sezonda namağlup ilerleyen Beşiktaş karşısında çıkıyor.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

SÜPER LİGDE 103. RANDEVU

İki ekip, Süper Lig'de 103'üncü kez rakip oluyor. Geride kalan 102 müsabakada Beşiktaş'ın üstünlüğü söz konusu. 102 maçta Trabzonspor'un 37, Beşiktaş'ın ise 38 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 117 gole karşı Beşiktaş 144 golle karşılık verdi. İki takım Türkiye Kupası'nda 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 4, Beşiktaş'ın 6 galibiyeti bulunurken 2 maç da berabere sonuçlandı. Süper Kupa'da ise 3 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Trabzonspor'un 2, Beşiktaş'ın 1 galibiyeti bulunuyor.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Bordo-mavili takım, Beşiktaş'ı sahasında ağırladığı lig maçlarında üstün durumda bulunuyor. İki takım Trabzon'da 49 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. 2023-24 sezonu ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 3-0 kazanmıştı. Aynı dönem iki takım arasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un başında Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Beşiktaş'ın başında ise Şenol Güneş bulunuyordu. Sonraki süreçte her iki takım da teknik direktör değişikliğine giderek hocaları ile yollarını ayırmış bordo-mavili takımın başına ise Abdullah Avcı getirilmişti. 2024-25 sezonuna da Avcı ile başlayan Trabzonspor tecrübeli teknik adamla ligin 2'nci haftasında oynanan Eyüpspor maçı sonrası yolları ayırarak Şenol Güneş'le anlaşma sağladı.

Öte yandan iki takım en son 2023-24 Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş ve Beşiktaş müsabakayı 3-2 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.

ŞANSALAN DÜDÜK ÇALIYOR

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında saat 20.00'de Papara Park'ta oynanan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Mustafa Savranlar yapıyor.

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