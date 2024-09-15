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Haberler Beşiktaş

Gabriel Paulista: Rakibimiz 10 kişi kaldı ama...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş dev maçta karşı karşıya geldi. 1-1'lik skorla berabere biten karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 22:34
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Gabriel Paulista: Rakibimiz 10 kişi kaldı ama...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş dev maçta karşı karşıya geldi. 1-1'lik skorla berabere biten karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu.

İŞTE PAULISTA'NIN AÇIKLAMALARI:

Çok zor bir maçtı. Rakibimiz 10 kişi kaldı ama taraftarlar, onlara destek oldu ve 11. kişi gibi davrandılar. Zor bir mücadele oldu. Rakibimiz çok fazla geride kaldı ve hata yapmamızı bekledi. Onu yapmadık ama daha hızlı oynayabilirdik. Birkaç pozisyon bulduk ikinci yarı ama atamadık.

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