TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor
Bu sezon kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların yıldız isminin, ocak ayında dev bir bonservis ücretiyle takımdan ayrılacağı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Siyah beyazlı kulüp, yıldız futbolcunun bonservisine 10 milyon euro ödemişti.
Ancak 23 yaşındaki futbolcu, henüz bekleneni veremedi.
Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu olan yıldız futbolcu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
"HAYALİM İNGİLTERE" DEMİŞTİ
Legia Varşova'dan transfer edilen Muçi, hayalinin İngiltere olduğunu ve bir gün burada futbol oynamak istediğini söylemişti.
Muçi, Beşiktaş macerasının ardından İngiltere'ye transfer olacağının mesajını verdi.
HAREKETE GEÇTİLER
Bunun yanı sıra 23 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de oynama hayaline kavuşmaya hazırlanıyor.
Akşam'ın haberine göre; İngiliz futbolunun 2 önemli kulübü, West Ham ve Aston Villa, oyuncuyu yakın takibe aldı.
Beşiktaş'ta Süper Lig ve Avrupa'da göstereceği performansı yakından takip edecek olan İngilizler, devre arasında siyah beyazlıların kapısını yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bedelle çalmayı planlıyor.
Beşiktaş'ta bugüne kadar 21 maça çıkan Ernest Muçi, 5 gol attı.
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