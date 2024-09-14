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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor

Bu sezon kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların yıldız isminin, ocak ayında dev bir bonservis ücretiyle takımdan ayrılacağı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 09:33
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor

Süper Lig'de geriden kalan yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri Beşiktaş oldu. Geçtiğimiz sezonki kadrosunu büyük oranda yenileyen siyah beyazlı kulüp, yeni transferlerinden oldukça fazla verim aldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor

Öte yandan siyah beyazlılarda takımdaki oyunculardan Ernest Muçi cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor

GÜLE GÜLE ERNEST MUCI!

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Ernest Muçi, beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor

Siyah beyazlı kulüp, yıldız futbolcunun bonservisine 10 milyon euro ödemişti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor

Ancak 23 yaşındaki futbolcu, henüz bekleneni veremedi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor

Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu olan yıldız futbolcu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor

"HAYALİM İNGİLTERE" DEMİŞTİ

Legia Varşova'dan transfer edilen Muçi, hayalinin İngiltere olduğunu ve bir gün burada futbol oynamak istediğini söylemişti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor

Muçi, Beşiktaş macerasının ardından İngiltere'ye transfer olacağının mesajını verdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor

HAREKETE GEÇTİLER

Bunun yanı sıra 23 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de oynama hayaline kavuşmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor

Akşam'ın haberine göre; İngiliz futbolunun 2 önemli kulübü, West Ham ve Aston Villa, oyuncuyu yakın takibe aldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor

Beşiktaş'ta Süper Lig ve Avrupa'da göstereceği performansı yakından takip edecek olan İngilizler, devre arasında siyah beyazlıların kapısını yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bedelle çalmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor

Beşiktaş'ta bugüne kadar 21 maça çıkan Ernest Muçi, 5 gol attı.

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