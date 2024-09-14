TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor

Akşam'ın haberine göre; İngiliz futbolunun 2 önemli kulübü, West Ham ve Aston Villa, oyuncuyu yakın takibe aldı.

Beşiktaş'ta Süper Lig ve Avrupa'da göstereceği performansı yakından takip edecek olan İngilizler, devre arasında siyah beyazlıların kapısını yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bedelle çalmayı planlıyor.