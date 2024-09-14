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Haberler Beşiktaş

Siyah-beyazlı taraftarlar Trabzon’a gidiyor

Süper Lig'de yarın oynanacak sezonun ilk derbi maçı öncesinde flaş bir karar alındı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Siyah-beyazlı taraftarlar Trabzon’a gidiyor

Süper Lig'de yarın oynanacak sezonun ilk derbi maçı öncesinde flaş bir karar alındı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında deplasman taraftarlarının yer alması için Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı aradı. Vali Aziz Yıldırım, Hacıosmanoğlu'na, "Kulüpler talep etti bu yasağı, geri çekerlerse kaldırırız" cevabını verdi. Bu konuşmanın ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, her iki kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ve Hasan Arat ile konuştu. Kulüplerden gelen deplasman taraftarının tribünde yer alma isteği valiliğe iletildi. Bu gelişmeler sonrası siyah-beyazlı taraftarlar mücadeleyi tribünde takip ederek takımlarını bu zorlu maçta yalnız bırakmayacak.

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