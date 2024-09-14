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Haberler Beşiktaş

Kartal Trabzon'a bileniyor

Trabzonspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş bu önemli maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların kadrosu da netleşti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni transfer Joao Mario’ya 11’de şans vermeyi planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Kartal Trabzon'a bileniyor

Beşıktaş, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı macın hazırlıklarına bir gunluk iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Hollandalı calıştırıcının, bu onemli macta forma vereceği futbolcuları belirledi gibi. Kalede Mert Gunok olacak. Savunmanın sağında Svensson solunda Masuaku ortada ise Paulista - Uduokhai ikilisinin forma giymesi bekleniyor. Al Musrati ile Gedson Fernandes orta alanda gorev yapacak. Bu ikilinin onunde 10 numara pozisyonunda Rafa Silva olacak. Hucumun sağında Rashica'nın forması garanti olarak goruluyor. Solda ise yeni transfer Joao Mario'nun 11'de başlaması bekleniyor. Fizik olarak hazır olan deneyimli isim, ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek. İleri ucta ise 3 lig macında 3 kez fileleri sarsan Ciro İmmobile gorev yapacak. Sakatlığını atlatan Semih Kılıcsoy mac kadrosunda olacak. Teknik direktor Giovanni van Bronckhorst'un genc oyuncuyu Cher Ndour ile birlikte hamle oyuncusu olarak kullanacağı ifade edildi.

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