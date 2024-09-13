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Haberler Beşiktaş

Talisca da gidebilir

AL Nassr'da Sadio Mane'nin yanı sıra Anderson Talisca'nın da ocak ayında takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Talisca da gidebilir

AL Nassr'da Sadio Mane'nin yanı sıra Anderson Talisca'nın da ocak ayında takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor. Suudi Arabistan'daki haberlerde Al Nassr'ın yabancı kontenjanında sorun yaşamamak için Talisca'ya gelebilecek transfer tekliflerine açık olduğu belirtildi. Suudi Arabistan kulübü yaz transfer döneminde Alex Telles'le yabancı kontenjanı nedeniyle vedalaşmıştı.

S.ARABİSTAN'DA 19 YAŞ ŞARTI

Suudi Arabistan'da ligin yabancı kuralında 19 yaş altı oynatma zorunluluğu dikkat çekiyor. Mevcut şartlarda Suudi Arabistan'da bir takım lig müsabakasında ilk 11'de 10 yabancı oynatabiliyor. 8 yabancında yaş sınırı bulunmazken, 2 oyuncunun 19 yaş ve altında olması gerekiyor. Bu kural sadece lig maçlarında geçerli sayılıyor. Kral Kupası ve Süper Kupa maçlarında ise yabancı oynatma yaş sınırı yok.

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