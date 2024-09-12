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Haberler Beşiktaş

Adım adım gidiyoruz

Trabzonspor maçının zorlu geçeceğini söyleyen Paulista Avrupa Ligi için, “Başarıyı herkes ister. Avrupa Ligi’ni kazanmak mükemmel bir hayal olur. Adım adım gidiyoruz. Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Adım adım gidiyoruz

Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Gabriel Paulista, UEFA Avrupa Ligi'nde gidebilecekleri en iyi yere kadar gitmek istediklerini söyleyerek, "Avrupa Ligi'ni kazanmak müthiş bir hayal, müthiş bir başarı olur. Biz adım adım bakıyoruz. Önemli olan rakiplerimizin arasından sıyrılıp bir sonraki aşamaya gelmek" dedi.

MÜTHİŞ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK

Sezon çok iyi başlangıç yaptıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Paulista, "Yıllardan beri sahip olduğum tecrübeyi ve bu liderlik özelliğini buradaki genç oyunculara, takıma aktardığım için gerçekten mutluyum. Zaten benim oyun karakterimde de bu var. Çok iyi başladık. Gerçekten müthiş bir başlangıç yaptık milli maç arasına kadar. Böyle devam etmemiz için her şey şu an müsait" dedi.

TRABZON MAÇI ÇOK ZOR OLACAK

Lige verilen milli aranın kendilerine iyi geldiğini aktaran Gabriel Paulista, "Deplasmanda oynayacağımız Trabzonspor maçı çok zor bir maç olacak. Bunun bilincindeyiz çünkü hoca değiştiren ekiplerde oyuncular hep iyi reaksiyon verirler. Trabzon zaten zor bir deplasman. Her iki anlamda da zor bir mücadelede bizi bekliyor olacak. Biz yüzde yüzümüzü artık tüm odağımızı bu maça verdik" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE LALİGA'DA HAKEMLER AYNI

Hakem yönetimi açısından Süper Lig'i, La- Liga'ya benzettiğini sözlerine ekleyen Paulista, "Sadece şunu söyleyebilirim, İngiltere'de hakemler daha çok izin veriyor oyun oynanmasına. Daha az oyunu durduruyorlar. LaLiga'da oyunun biraz daha çok durdurulabildiğini söyleyebilirim. Hakemler daha çok müdahale ediyorlar. Türkiye bu açıdan biraz LaLiga'ya benziyor diyebilirim. Hakemler oyunu çok fazla durduruyor" dedi.

SÜPER LİG REKABETÇİ BİR LİG

Süper Lig'in oynadığı diğer liglerden farklı olduğunu söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Çok zor ve rekabetçi bir lig. Fiziksel güce dayalı bir lig" dedi. Bu sezon iyi forvetlerle mücadele etmek zorunda olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu kimseden çekinmiyorum" dedi.

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