Zamanla yarış

Transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş'ta yoğun bir mesai yürütülüyor. 13 Eylül Cuma günü bitecek transfer dönemi öncesi Kartal'da birçok alanda çalışmalar yapılıyor. Dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane'yi hedefine alan siyah-beyazlılar, Senegalli yıldız için takibini sürdürüyor, Al Nassr ile tüm detaylar görüşülüyor. Başkan Arat ve yöneticiler tüm konularla titizlikle ilgileniyor.

GÖZLER YABANCILARDA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkacak yabancı kontenjanı kararının yanında mevcut kadroda düşünülmeyen yabancılarla vedalaşmak ve eksik noktalara hamle yapmak isteyen Beşiktaş, bu iki konuyu göz önünde tutuyor. Aboubakar'ın Hatayspor'a gitmesiyle yabancı sayısı 15'e düştü. Ayrıca vedaya ikna olmayan Amartey ve Chamberlain ile Süper Lig'den teklifler beklenen Onana'nın ayrılması hedefleniyor.

AL-NASSR'DAN PAYLAŞIM

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın Sadio Mane ile ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Al Nassr, Senegal Milli Takımı'ndaki Mane'nin oynadığı maçların öncesinde ve sonrasında fotoğraflarını paylaşıp tebrik mesajları yazdı.

DOLMABAHÇE'DE KUPA KAZANDI

Taraflı tarafsız herkeste heyecan uyandıran Sadio Mane, Beşiktaş'ın stadına yabancı değil. 2019 yılında UEFA Süper Kupası'nda Liverpool formasıyla Dolmabahçe'de Chelsea maçına çıkan Mane, penaltılarla galip gelip, kupaya uzanmıştı.

DEMBA BA FAKTÖRÜ

Beşiktaş'ın yakın tarihine damgasını vuran yıldızlardan olan Demba Ba, Sadio Mane transferinde önemli bir faktör konumunda. Senegalli Demba Ba, vatandaşı Mane'nin siyah-beyazlı formayı giymesi için oluşturacağı referans güven sağlıyor.