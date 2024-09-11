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Derbi hazırlıkları
Süper Lig'de 5. haftada Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta 4 günlük iznin ardından çalışmalar başladı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 ile devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, Trabzonspor derbisi hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Öte yandan milli takımdan sakatlığı nedeniyle ayrılan Semih Kılıçsoy dün takımla beraber çalışmadı ve tedavisi devam etti.
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