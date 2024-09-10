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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 15:18
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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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