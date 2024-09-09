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Mete Vardar: Maksadından saptırmayın

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar yanlış anlaşıldığını söyledi: "Sözlerimi maksadından saptırmaya çalışan kötü niyetli yorumlara itibar etmeyiniz."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Mete Vardar: Maksadından saptırmayın

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar yaptığı açıklamada, "Katıldığım televizyon programında kurduğum bir cümle ile ilgili açıklama gereği duyuyorum. Sayın Şenol Güneş, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin önemli bir değeridir. Program esnasında söylediklerim iki büyük camiada da saygı gören, iki camiada da izleri olan Şenol Güneş'i kırmak maksatlı değil, bilakis rekabetin doğasının bize sunduğu sürprizi ifade etme amaçlıdır. Futbol bize sunduğu tesadüfleri, sürprizleri sayesinde dünya çapında etkisi olan bir spordur. Sayın Güneş'in ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynayacak olması sürprizi, futbol tarihimizde yerini alacak, kim kazanırsa kazansın hoş bir anı olarak hafızalarda kalacaktır. Rekabetin oyunun doğasında olan tesadüfünü mizahi bir dille anlatmaya çalıştım. Şenol Güneş de Trabzonspor da Türk futbolunun önemli değerleridir. Lütfen sözlerimi maksadından saptırmaya çalışan kötü niyetli yorumlara itibar etmeyiniz" dedi.umlara itibar etmeyiniz."

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