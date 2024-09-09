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Amartey çok garip

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, takımdan ayrılması gündemde olan isimlerle ilgili, "Üç kişi kaldı. Amartey, Aboubakar ve Chamberlain. Amartey çok garip. Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüp'le anlaştık, kapıdan kaçmış. "Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim" diye tutturmuş. "Transfer dönemi kapandı" deyince de "Nasıl bitti" diyormuş" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Amartey çok garip
Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, takımdan ayrılması gündemde olan isimlerle ilgili, "Üç kişi kaldı. Amartey, Aboubakar ve Chamberlain. Amartey çok garip. Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüp'le anlaştık, kapıdan kaçmış. "Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim" diye tutturmuş. "Transfer dönemi kapandı" deyince de "Nasıl bitti" diyormuş" dedi.
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