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Amartey çok garip
Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, takımdan ayrılması gündemde olan isimlerle ilgili, "Üç kişi kaldı. Amartey, Aboubakar ve Chamberlain. Amartey çok garip. Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüp'le anlaştık, kapıdan kaçmış. "Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim" diye tutturmuş. "Transfer dönemi kapandı" deyince de "Nasıl bitti" diyormuş" dedi.
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