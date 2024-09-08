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Tff’ye başvuruda bulunduk

Mete Vardar: Avrupa dönüşünde deplasmanda oynayacağımız Hatay ve Adana Demir maçlarını Pazartesi oynamak istiyoruz. Bu konuda Futbol Federasyonu’na başvurduk

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Tff’ye başvuruda bulunduk

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in bu sezon çok hareketli geçeceğini söyleyen Vardar, "Umarım alt tarafta çabuk kopma olmaz. İnşallah tüm takımların efor sarf ettiği son gününe kadar hem düşme hem de şampiyonluk konusunda rekabetin son güne kadar devam ettiği bir lig olur" diye konuştu.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, "Ben kendi adıma söylüyorum. Sadece instagramım vardı ilk dönemimde 400 bin takipçiye ulaşmıştım. Çok keyifli kullanıyordum uygulamayı. Hesabımı da açık olarak kullanıyordum. Bir gün Necip'e yazılanlar üzdü beni. O zamandan itibaren hesabımı kapattım. Şimdi sadece tanıdıklarımdan oluşan 10 bin kişilik kapalı bir hesabım var."

Sağ bek transferi konusunda da konuşan Vardar, "Svensson'un nesi var? Onur da var ille bir adam daha alın. Bunlar devamlı ifade edildiği zaman mevcut kadroya zarar veriyor. Svensson 90 dakika koşuyor ya! Evet daha da iyi şeyler yapsın diye bekliyoruz ama sürekli böyle şeyleri ifade ederek oyuncuları mental olarak düşürmemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa dönüşü maçlarının 7'sinin deplasmanda olması konusunda da açıklamalar yapar Vardar, "Geniş bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Hocamız bana 3 gün önce bu konuda taleplerini iletti. Hatay ve Adana Demirspor maçlarını pazartesi oynamak istediğimizi hem yazılı hem sözlü şekilde federasyona ilettik. Beşiktaş taraftarı deplasmanda da çok iyidir" dedi.

HER MAÇ ÇOK ZOR

Trabzonspor maçı hakkında da konuşan Vardar "Her maç çok zor. Şimdi Trabzonspor bu değişim ve yatırımla beraber ciddi transferler de yaptılar. En son Serdar Saatçi'yi aldılar Braga'dan. Hem ligdeki konumları hem de Şenol Hoca'nın yeniden başlaması ki orası zaten zor bir deplasman inşallah kazanırız. Daha maça çok var o güne kadar çok şey değişebilir" dedi.

"BEŞİKTAŞ, NEW YORK'TA 50 BİN KİŞİYE OYNAR"

Tel Aviv maçları hakkında da açıklamalar yapan Vardar, Hüseyin başkanımız bence çok güzel ifade etti. Çok net ifade etti. Kuralar çekilmeden önce UEFA, Tel Aviv maçlarının tarafsız sahada oynanacağı konusunda karar alsaydı biz buna bir şey demezdik. Onlar da deplasmana gidecekler. Ayrıca İspanya'da olanları görüyorsunuz 40 bin kişi Filistin bayrağı açıyor. UEFA bir karar alacaksa tüm maçlar üzerinden karar alacaktır. Ondan dolayı ben bu konu hakkında herhangi bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Beşiktaş bu maçı New York'ta Londra'da 50 bin kişi ile Köln'de 80 bin kişiyle oynar" ifadelerini kullandı.

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