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Aboubakar müjdesi

Hatayspor Vincent Aboubakar ile her konuda anlaşmaya vardı. Kamerunlu oyuncu için Hatayspor yıllık 1 milyon euro net maaş ödeyecek. Beşiktaş'a ilk olarak 2016'da imza atan Aboubakar, toplamda 3 dönem siyah-beyazlı takımın formasını giydi. 2020'de Beşiktaş'a imza atan ve ertesi yıl takımdan ayrılıp Al-Nassr'a transfer olan Kamerunlu golcü, 2022/23 sezonun ara transfer döneminde siyah-beyazlılarla yeniden anlaşma sağladı. Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 117 maça çıkarken 60 gol ve 14 asist kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Aboubakar müjdesi
Hatayspor Vincent Aboubakar ile her konuda anlaşmaya vardı. Kamerunlu oyuncu için Hatayspor yıllık 1 milyon euro net maaş ödeyecek. Beşiktaş'a ilk olarak 2016'da imza atan Aboubakar, toplamda 3 dönem siyah-beyazlı takımın formasını giydi. 2020'de Beşiktaş'a imza atan ve ertesi yıl takımdan ayrılıp Al-Nassr'a transfer olan Kamerunlu golcü, 2022/23 sezonun ara transfer döneminde siyah-beyazlılarla yeniden anlaşma sağladı. Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 117 maça çıkarken 60 gol ve 14 asist kaydetti.
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