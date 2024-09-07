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Ruben Ribeiro hamlesi

Kara Kartal, Süper Lig'de 13 Eylül'e kadar devam eden transfer döneminden de faydalanmanın planlarını yapıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Ruben Ribeiro hamlesi

Kara Kartal, Süper Lig'de 13 Eylül'e kadar devam eden transfer döneminden de faydalanmanın planlarını yapıyor. Siyah beyazlılar, hem kanatlara hem de savunma bekine birer yıldız katarak şampiyonluk yarışında daha iddialı hale gelmek istiyor. Beşiktaş'ın, Brezilya'nın Internacional takımında forma giyen kanat oyuncusu Wesley Ribeiro Silva için transfer teklifi yaptığı ileri sürüldü. Brezilya ekibinin, 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi devam eden futbolcu için 15 milyon Euro talep ettiği kaydedildi. Görüşmelerini sürdüren Beşiktaşlı yöneticiler bu transferi bitirmek istiyor.

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