Haberler Beşiktaş

Gedson'da mutlu son

Eskiler “ver kavurmayı gör savurmayı” derler. Yanına iki yıldız isim gelince Gedson bambaşka bir hale büründü. Performansı tartışılırken kendini UEFA listesinde gördü

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gedson'da mutlu son

Beşıktaş bu sezon öyle transferler yaptı ki, takımda hangisi yıldız karar vermek gerçekten zorlaşıyor. Kimine göre Rafa Silva, kimine göre Ciro İmmobile takımın yıldızı oldu. Kaleci Mert Günok'un A Milli Takım'ın 1 numarası olduğunu düşünürsek siyah beyazlılar bu sezon yıldızlar topluluğuna döndü. Bunların içinden performansıyla öyle biri dikkatleri çekti ki takımın adeta ekstra para ödemeden en iyi transferleri arasına girdi. Hatta transfer döneminde ismi Zenit ile anılmıştı. Gösterdiği müthiş bir efor ile Van Bronckhorst'un vazgeçilmezi olunca Beşiktaşlı kurmaylar son olarak Olympique Lyon'dan gelen teklifi hiç düşünmeden reddetti. Kimden mi söz ediyoruz son maçların gizli silahı ve sürpriz golcüsü Gedson Fernandes'den tabi ki!

ARADIĞI İKİLİYİ BULDU

Geldığınden beri birlikte oynadığı ikililerde yük hep Gedson'un üzerindeydi. İlk önce Amir ve Ox'la oynadı. Hiçbirinde savunma güçlü değildi. Her maç 3 kişilik oynamak zorunda kaldı. Sonrasında Al Musrati ve Muçi'nin arasında oynadı. Şimdi ise Rafa Silva ve İmmobile gibi ayağı iyi, top sürme kabiliyetleri yüksek olan futbolcularla oynayınca hücum gücü yükseldi ve 6 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Gedson Galatasaray'da 18 maç 1 gol 1 asist, Rizespor'da 11 maç 3 gol 3 asistle oynamıştı. Gedson, oyunu iki yönlü oynayabiliyor. Pas isabeti yüksek olduğu için oyuna genişlik katacak uzun paslar atabiliyor. Modern futbolun özelliği olan dikine oynayıp, adam eksilterek sonuca gitmeyi tercih ediyor. Tüm yanında hiç durmadan pres yapabilen, rakibin geriden oyun kurmasını engelleyen bir oyun tarzına sahip. Rafa Silva'nın gelişiyle Portekizli yıldızın performansı seviye atladı. Joao Mario ile Gedson Kartal'ı daha da uçuracaktır. Bu sezon son vuruşlara çalıştığını antrenmanlardan ve maçlardaki performansından gözlemleyebiliyoruz.

Ferdi'nin yerine 2 flaş isim listede!
G.Saray'a F.Bahçe'ye Chilwell çalımı
DİĞER
Baba olmaya hazırlanan Yusuf Yazıcı aşkta kazandı ama futbolda kaybetti! Bonservisi elinde kulüp arıyor!
En düşük emekli maaşı 14 bin TL mi olacak? Yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak açıklandı zam oranları hesaplandı! Refay payı gelir mi?
F.Bahçe'de Medina gelişmesi!
G.Saray'da Rabiot ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hayal kırıklığı Hayal kırıklığı 01:03
Hacıosmanoğlu siftahı Hacıosmanoğlu siftahı 01:02
Kadınlar da start alıyor Kadınlar da start alıyor 01:01
Arnavut hakem atandı Arnavut hakem atandı 01:01
Beyzanur’dan gümüş Beyzanur’dan gümüş 01:00
Barış Alper kırmızı gördü Barış Alper kırmızı gördü 01:00
Daha Eski
U20’ler berabere U20’ler berabere 00:59
20 Eylül'de kargoda 20 Eylül'de kargoda 00:58
Ümit Millilerimiz veda etti: 0-1 Ümit Millilerimiz veda etti: 0-1 00:58
Hakem ve VAR es geçti Hakem ve VAR es geçti 00:57
Yenilmemek önemli Yenilmemek önemli 00:56
10 kişi daha iyiydik 10 kişi daha iyiydik 00:55