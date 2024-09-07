Gedson'da mutlu son

Beşıktaş bu sezon öyle transferler yaptı ki, takımda hangisi yıldız karar vermek gerçekten zorlaşıyor. Kimine göre Rafa Silva, kimine göre Ciro İmmobile takımın yıldızı oldu. Kaleci Mert Günok'un A Milli Takım'ın 1 numarası olduğunu düşünürsek siyah beyazlılar bu sezon yıldızlar topluluğuna döndü. Bunların içinden performansıyla öyle biri dikkatleri çekti ki takımın adeta ekstra para ödemeden en iyi transferleri arasına girdi. Hatta transfer döneminde ismi Zenit ile anılmıştı. Gösterdiği müthiş bir efor ile Van Bronckhorst'un vazgeçilmezi olunca Beşiktaşlı kurmaylar son olarak Olympique Lyon'dan gelen teklifi hiç düşünmeden reddetti. Kimden mi söz ediyoruz son maçların gizli silahı ve sürpriz golcüsü Gedson Fernandes'den tabi ki!

ARADIĞI İKİLİYİ BULDU

Geldığınden beri birlikte oynadığı ikililerde yük hep Gedson'un üzerindeydi. İlk önce Amir ve Ox'la oynadı. Hiçbirinde savunma güçlü değildi. Her maç 3 kişilik oynamak zorunda kaldı. Sonrasında Al Musrati ve Muçi'nin arasında oynadı. Şimdi ise Rafa Silva ve İmmobile gibi ayağı iyi, top sürme kabiliyetleri yüksek olan futbolcularla oynayınca hücum gücü yükseldi ve 6 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Gedson Galatasaray'da 18 maç 1 gol 1 asist, Rizespor'da 11 maç 3 gol 3 asistle oynamıştı. Gedson, oyunu iki yönlü oynayabiliyor. Pas isabeti yüksek olduğu için oyuna genişlik katacak uzun paslar atabiliyor. Modern futbolun özelliği olan dikine oynayıp, adam eksilterek sonuca gitmeyi tercih ediyor. Tüm yanında hiç durmadan pres yapabilen, rakibin geriden oyun kurmasını engelleyen bir oyun tarzına sahip. Rafa Silva'nın gelişiyle Portekizli yıldızın performansı seviye atladı. Joao Mario ile Gedson Kartal'ı daha da uçuracaktır. Bu sezon son vuruşlara çalıştığını antrenmanlardan ve maçlardaki performansından gözlemleyebiliyoruz.