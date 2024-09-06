Haberler Beşiktaş

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a iyi RAMS Başakşehir'e kötü haber!

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), finansal durumlarını izlediği 3 Türk kulübünden Beşiktaş ve Trabzonspor'a mali hedefleri yerine getirdiği için ceza vermezken RAMS Başakşehir'e ise şarta bağlı olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğinde uygulanacak Avrupa'dan men cezası dahil 2024-25 sezonunda kadro sınırlaması ve 100 bin avro para cezası verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 22:14
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a iyi RAMS Başakşehir'e kötü haber!

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), finansal durumlarını izlediği 3 Türk kulübünden Beşiktaş ve Trabzonspor'a mali hedefleri yerine getirdiği için ceza vermezken RAMS Başakşehir'e ise şarta bağlı olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğinde uygulanacak Avrupa'dan men cezası dahil 2024-25 sezonunda kadro sınırlaması ve 100 bin avro para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor dahil Milan (İtalya), Inter (İtalya), Monaco (Fransa), Olimpik Marsilya (Fransa), Paris Saint-Germain (Fransa), ve Royal Antwerp (Belçika) takımlarının 2023 mali yılı için belirlenen ara mali hedefleri yerine getirdiğinin tespit edildiği ve finansal kurallar çerçevesinde bu kulüplere herhangi bir ceza verilmediği kaydedildi.

Başakşehir'in ise 2023-24 sezonunda öngörülen nihai finansal hedefi kısmen aşması nedeniyle kulübün, 2024-25 sezonunda futbol kazanç kuralına uymaması durumunda sonraki 3 sezonda katılmaya hak kazanacağı ilk UEFA kulüp müsabakasından men edilmesi; kulübün 2024-25 sezonu için A Listesine kaydedebileceği oyuncu sayısının 23 ile sınırlandırılması; yeni transfer edilen oyuncuların 2024-25 sezonu için A listesine kaydedilme olanağının kısıtlanması ve 100 bin avro para cezası verilmesine karar verildi.

Öte yandan, mali durumlarıyla ilgili bilgilerini geç gönderdikleri için Aston Villa (İngiltere) 60 bin avro, Olimpik Marsilya (Fransa) ise 20 bin avro para cezasına çarptırıldı. Roma (İtalya), 2023 mali yılı için belirlenen ara hedefi kısmen aşması nedeniyle 2 milyon avro para cezasına çarptırıldı.

Galler - Türkiye | CANLI
Montella: Hakan çok istekli ama...
DİĞER
Eski eşi Acun Ilıcalı'nın düğünü sonrası Şeyma Subaşı’ndan manidar paylaşım! "Bu duygu başka bir şeymiş..."
Ayşenur Ezgi Eygi'yi göz göre göre katlettiler! Görgü tanığı Jonathan Pollack vahşeti anlattı | Dışişleri'nden flaş açıklama
F.Bahçe'den Osimhen transferine büyük misilleme!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 70 milyon Euro'luk transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Rizespor mesaisi! G.Saray'da Rizespor mesaisi! 22:36
UEFA'dan 3 kulübümüz için flaş haber! UEFA'dan 3 kulübümüz için flaş haber! 22:14
Fransa - İtalya | CANLI Fransa - İtalya | CANLI 22:10
İngiltere ile son anda berabere İngiltere ile son anda berabere 21:17
Umut Ünlü'den altın madalya Umut Ünlü'den altın madalya 21:06
Eskrim dalında ilk madalyamız! Eskrim dalında ilk madalyamız! 20:41
Daha Eski
Fırtına'da Beşiktaş maçı hazırlıkları Fırtına'da Beşiktaş maçı hazırlıkları 20:28
Montella: Hakan çok istekli ama... Montella: Hakan çok istekli ama... 20:02
Sevilay Öztürk'ten bronz madalya! Sevilay Öztürk'ten bronz madalya! 19:36
F.Bahçe'den Osimhen transferine büyük misilleme! F.Bahçe'den Osimhen transferine büyük misilleme! 19:14
U21 Milliler İrlanda'ya mağlup U21 Milliler İrlanda'ya mağlup 19:04
Güneş'ten flaş transfer sözleri! Güneş'ten flaş transfer sözleri! 18:55