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Harika bir kulüp

Joao Mario, Beşiktaş Youtube kanalına konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Harika bir kulüp

Joao Mario, Beşiktaş Youtube kanalına konuştu. Mario, "Beşiktaş her yerde tanınan harika bir kulüp. Harika taraftarlarımız var. Arkadaşlarım Rafa ve Gedson da burada. Ayrıca Benfica'nın simgesi de kartaldı. Gerçekten çok mutluyum. Buraya gelmek istedim. Başlamak için heyecanlıyım" dedi.

MARİO'NUN İLK İDMANI

Yenı transfer Joao Mario, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına dün çıktı. Portekizli futbolcu yeni takım arkadaşlarıyla tanışırken, Trabzonspor maçının hazırlıklarına katıldı. Öte yandan Beşiktaş'ın resmi youtube hesabında da Mario'nun ilk antrenmanının özel görüntüleri paylaşıldı.

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