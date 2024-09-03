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Şapkadan tavşan çıkardı

Bronckhorst’un öğrencileri sezona fırtına gibi girdi, taraftarların ve yönetimin yüzünü güldürdü, rakiplerine şampiyonluk yolunda gözdağı verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 06:50
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Şapkadan tavşan çıkardı

Hollandalı çalıştırıcı geldiği günden itibaren verdiği pozitif enerji ile Beşiktaş'ın havasını değiştirdi. Karamsar düşünce yapısı yerini yeni hedeflere ve umutlara bıraktı. Yoluna devam edeceği futbolcuları siyah beyazlı kulübü yakından tanıyan yardımcısı Serdar Topraktepe ile belirledi ve diğerlerini bir bir takımdan gönderdi. Gedson, Masuaku, Rashica, Al Musrati ve Rashica futbola geri döndü. Gençler artık formayı kapmak için verilen şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Mustafa Hekimoğlu A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Taraftarın, yönetimin yüzü gülüyor. Çoğu teknik adam yeni geldiği bu tip takımlara şöyle der; "Şapkadan tavşan çıkaramam. Bana zaman tanıyın" O ise takıma bir dokundu, gerçekten şapkadan tavşan çıkardı.

Kara Kartal'a geldiği günden beri tavırlarıyla, duruşuyla, futbolculara olan yakın ilgisiyle ve oynattığı futbol ile Beşiktaş'ı kısa sürede süper bir havaya sokan Giovanni van Bronckhorst, şovuna devam ediyor. Sezona Galatasaray karşısında alınan görkemli Süper Kupa Finali zaferiyle başlayan tecrübeli hoca, siyah beyazlıların başındaki 6. sınavında 1 beraberliğinin yanına 5. galibiyetini ekledi. Kartal bu süreçte rakip fileleri 21 kez sallarken, 6 gol yedi. Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, transfer çalışmalarında da etkili bir rol oynuyor. Beşiktaş yönetimi, daha önce GİO'nun isteği üzerine Ciro İmmobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Can Keleş'i renklerine bağlamıştı. Kanatlara en az 2 futbolcu daha takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, uyum içinde çalıştıkları Hollandalı hocanın bir dediğini iki etmiyor ve nokta atışı transferlere imza atıyor.

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