Beşiktaş'tan Telles atağı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve son olarak Al Nassr'da oynayan Alex Telles, Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesini feshetti. Bu gelişmenin ardından siyah beyazlılar, yeni seol bek takviyesi için harekete geçti. Son olarak Felix Uduokhai'yi kadrosuna katan Kartal'da yönetim, sol bek pozisyonu için start verecek. Bu toplantıda teknik patron van Bronckhorst'un vereceği karar önem taşıyor. Brezilyalı futbolcunun kulüpsüz olması, transfer iddialarını daha da güçlendiriyor. Alex Telles'in en büyük özelliği; top tekniği, sürati ve hücumu sevmesi.

GALATASARAY'DA OYNADI

2014 yılında Gremio'da Galatasaray'a transfer olan Alex Telles, 1,5 yıl sarı-kırmızılı takımda forma giydikten sonra etkileyici bir performans sergileyip Inter'e kiralandı. Alex Telles, Galatasaray forması ile toplam 60 maça çıkmıştı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Geçen sezon Manchester United'dan transfer olduğu Al-Nassr'da toplam 27 karşılaşmaya çıkan Alex Telles, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.