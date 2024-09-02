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Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları da Beşiktaş - Sivasspor müsabakasını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 09:13
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Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı!

SİNAN VARDAR

"Beşiktaş Avrupa Kupası maçı zaferinden sonra muhteşem seyircisi ile birlikte ligin üçüncü maçında Sivasspor karşısında oyuna kontrollü başladı. 27. dakika da penaltıdan İmmobile ile bulduğu gol sonrası da oyunun hakimi olarak devam etti. İlk yarıyı bu golle 1-0 önde kapatan Beşiktaş ikinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmadı. 89. dakikada Gedson ile 2. golü buldu ve sahadan galip ayrılan taraf oldu"

Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı!

"Rakip sahada en çok pas yapan takım Beşiktaş, özellikle Svensson kendini, haddini biliyor. Hiç hata yapmadan oynuyor, ben de gösterdiği mücadeleye bayılıyorum. Muçi ilk 11'de başlamasına rağmen kalitesini ortaya koyamadı. Fakat Gedson için ayrı bir başlık açmak lazım. Bu sezon Süper Lig'de şimdiye kadar ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncusu. Aynı zamanda Rafa ile birlikte en çok şut çeken iki isimden birisi. Bugünde oyunun sonlarına doğru golü de atarak bu mücadelesinin ikramiyesini aldı"

Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı!

"Oyunun ikinci yarısında iki sarı kartlı Immobile ve Al-Musrati'nin yerine oyuna giren Semih ve Mustafa'yı oyuna alarak hoca yine muhteşem bir karar verdi. Bu çocuklar Beşiktaş'ın geleceği. Aynı zamanda Emirhan, Mustafa ve Semih'i A Milli Takıma seçildikleri için kutluyorum"

Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı!

"Birçok Anadolu takımı gibi ligin mütevazi takımı Sivasspor ayağa futbol oynayan iyi bir takım. Sivasspor'da Başkanlığı bırakan Mecnun Odyakmaz'ın TFF Başkan vekili olarak yoluna devam etmesi de hem Sivas için hem tüm Sivaslılar için bir gurur kaynağıdır. Bülent Uygun'da senelerdir takdir ettiğim beğendiğim bir teknik adamdır. Umarım yollarına bu şekilde düzgünce devam ederler. Ayrıca bir konu daha dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama kulaklarını dış dünyaya kapattığı zaman hakemler gayet güzel maç yönetiyorlar. Özellikle genç yeni hakemlerin bu gelişiminden oldukça memnunum"

Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı!

TURGAY DEMİR

"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Sivasspor Beşiktaş'ı şu ana kadar izlediklerim arasında en çok zorlayan takım oldu. Pozisyon bulamamış olsa da Sivasspor güçlü rakibi karşısında son derece dirençliydi. Manaj, Pritchard, Camara ve kaleci Ali Şaşal konuk takımın en iyileriydi"

Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı!

"Beşiktaş oyuna bildik tarzıyla başladı, önde bastı, golü aradı. Sol kanatta Muçi, Sağda Rashica, ortada Rafa nasıl olur diye merak ediyorduk, Van Bronckhorst da merak etmiş olacak ki, denedi"

Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı!

"Şahsen bu üçlünün daha iyi olmasını beklerdim ama Muçi de biraz eksik kaldı. Rashica ise "Bu kanatta benden daha iyi bir olmalı" mesajı vermeye devam etti! Rafa bildiğimiz gibi, oyunun yönünü de, temposunu da istediği gibi ayarladı ve sağım, solum sobe dedi. İmmobile penaltıdan attığı gol dışında net pozisyona giremese de önde top tutma, etrafını donatma görevini iyi yaptı"

Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı!

"Bronckhorst, Gedson'u 6 ya da 8 gibi değil sanki gizli 10 gibi kullanıyor ve Portekizli de attığı gollerle bu göreve layık olduğunu kanıtlıyor. Dün yine takipçiliği ve fırsatçılığı birleşince oyun olarak değilse de skor olarak diken üstünde giden maçı rahatlatan isim oldu. Maçı izlemeyenlerin en çok merak ettiği ismin Udokhai olduğu malum. Dikkatle izledim kendisini, ayağına hakim, soğukkanlı, rakibin tahriklerine kapılmayacak kadar akıllı.. Bilindiği gibi hava toplarında Bundesliga'nın en iyilerinden biriydi. Yani doğru transfer olduğu tartışılmaz"

Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı!

"Genç golcü Mustafa Hekimoğlu'nda iş var. Dün yine doğru yerlere koştu, doğru hamleler yaptı. Büyük bir golcü geliyor olabilir. Dikkat!.. Gelelim hakeme.. Her ikili mücadeleyi faul zanneden, burnunun dibinde gerçekleyen kolla oynamayı ekran başında bile çözmekte zorlanan Direnç Tonusluoğlu'nun bu ligde olmamalı… Bu kadar oyun durdurulmaz, bu kadar net penaltı için böyle bir zaman harcanmaz."

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