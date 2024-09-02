Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı!

"Şahsen bu üçlünün daha iyi olmasını beklerdim ama Muçi de biraz eksik kaldı. Rashica ise "Bu kanatta benden daha iyi bir olmalı" mesajı vermeye devam etti! Rafa bildiğimiz gibi, oyunun yönünü de, temposunu da istediği gibi ayarladı ve sağım, solum sobe dedi. İmmobile penaltıdan attığı gol dışında net pozisyona giremese de önde top tutma, etrafını donatma görevini iyi yaptı"

"Bronckhorst, Gedson'u 6 ya da 8 gibi değil sanki gizli 10 gibi kullanıyor ve Portekizli de attığı gollerle bu göreve layık olduğunu kanıtlıyor. Dün yine takipçiliği ve fırsatçılığı birleşince oyun olarak değilse de skor olarak diken üstünde giden maçı rahatlatan isim oldu. Maçı izlemeyenlerin en çok merak ettiği ismin Udokhai olduğu malum. Dikkatle izledim kendisini, ayağına hakim, soğukkanlı, rakibin tahriklerine kapılmayacak kadar akıllı.. Bilindiği gibi hava toplarında Bundesliga'nın en iyilerinden biriydi. Yani doğru transfer olduğu tartışılmaz"