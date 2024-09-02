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Beşiktaş'ta Giovanni Van Bronckhorst farkı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında, sahasında Sivasspor'u 2 - 0 yenerek milli araya oldukça moralli girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 12:41
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Beşiktaş'ta Giovanni Van Bronckhorst farkı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında, sahasında Sivasspor'u 2 - 0 yenerek milli araya oldukça moralli girdi.

Geçen sezonu liderin 46 puan gerisinde 6. olarak kapatan Beşiktaş, yeni transferlerin takıma pozitif katkısıyla lige ve Avrupa'ya süper bir başlangıç yaptı.

Rafa Silva ve Immobile'nin hücum gücünü üst seviyeye çıkarmasına, Gedson Fernandes'in de en golcü sezonu eklenince, ortaya durdurulamaz bir takım çıkmaya başladı. Siyah beyazlılar lig, Avrupa ve Süper Kupa'da oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 21 gol atarak maç başına 3 gol barajını da geçti. Kara Kartallar bu karşılaşmalarda Galatasaray'a Süper Kupa'da 5 gol atarken, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Lugano'yu da 5 golle eledi.

Van Bronckhorst'un öğrencileri bu performanslarını, 10 yıl sonra lige 3 galibiyetle başlayarak taçlandırdı.

Beşiktaş hücumdaki müthiş etkinliğini savunmada zaman zaman pek gösteremedi ve 6 maçta kalesinde 6 gol gördü. Ancak bu 6 golü 3 maçta yiyen siyah beyazlılar diğer 3 maçı da gol yemeden tamamladı.

Beşiktaş'ın geçen sezonla bu sezon arasında, siyahla beyaz kadar fark yaratmasında teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un katkısı da üst düzeyde. Geçen sezonu 6 teknik direktörle geçiren Beşiktaş, Hollandalı teknik adamın futbolcularla kurduğu pozitif bağın, sahaya olumlu yansımasının da keyfini çıkartıyor. Taktik anlamda da büyük değişim geçiren siyah beyazlılar, geleceğe artık umutla bakıyor.

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