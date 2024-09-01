Joao Mario Beşiktaş için gemileri yaktı!

8 numara transferini hızlıca bitirmek isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar Liga Portugal ekiplerinden Benfica forması giyen 31 yaşındaki Joao Mario ile anlaştı. Portekizli gazeteci Bruno Andrade'nin haberine göre, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu ile Beşiktaş ile her konuda anlaştı. Bonservisi Benfica'da olan deneyimli orta saha 2021'den bu yana çıktığı 146 maçta, 36 gol atarken, 26 asist yaptı. Piyasa değeri 4 milyon euro olan yıldız oyuncu bir çok pozisyonda joker görevi yapabiliyor. Orta sahada 6, 8 ve 10 numara olarak oynayabilen deneyimli yıldız, kanatlarda da forma giyebiliyor. Transferin bir iki gün içinde açıklanması bekleniyor.

PORTEKİZLİ OYUNCU GEMİLERİ YAKTI

Joao Mario'nun siyah beyazlı formayı giymek istemişinin ardından Beşiktaş, Benfica ile resmi görüşmelere başladı. Benfica'nın 3 ile 5 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun Benfica'dan ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın da önemli bir transfer seçeneği olduğu aktarıldı. Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Portekizli oyuncunun Beşiktaş'la anlaştığını Benfica'dan ayrılmak istediğini resmen açıkladı.