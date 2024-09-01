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Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst’tan transfer sorusuna flaş yanıt!

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’tan kendisine yöneltilen transfer sorusuna dikkat çeken yanıt geldi. İşte detaylar…

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 01:30
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Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst’tan transfer sorusuna flaş yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından fotomac.com.tr editörlerinden Mesut Erkam Şahin, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a "Yeni sezona Immobile ve Rafa Silva gibi yıldızlarla başlayan bir Beşiktaş görüyoruz. Bir başka yıldız transferi gelecek mi?" sorusuna van Bronckhorst,"Değişiklikler olur mu, gelen giden olur mu? Ona garanti veremem ama şuan için her zaman kadromuzu güçlendirmeye çalışıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

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