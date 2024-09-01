Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst: Öz güvenimiz var

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhrost, Sivasspor galibiyeti sonrası konuştu.

Giovanni van Bronckhorst: "Çok mutluyum. İyi bir başlangıç yaptık. İlk yarıda fazla pozisyonumuz yoktu. Masuaku ve Gedson ile tehlikeli olduk ama defansif oynayan bir takıma karşı fırsat yaratmak zordur. Golden dolayı mutluydum. İkinci gol hemen gelmedi ama rakibe de fırsat vermedik. Gedson'un golü önemliydi ve 3 puanı aldık."

"ENERJİK BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

"Öz güvenimiz var, maça da yansıtmaya çalışıyoruz. Her takıma karşı performans göstermeliyiz. Bugün özelinde ikinci golü geç bulduk. Oyuncularıma 'İlk bölümü kayıpsız kapattık, iyi bir ilk bölüm geçirdik' dedim. Milli takımlarına gidecek oyuncularımız var. Önümüzde Trabzonspor maçı var, iki haftamız var hazırlanmak için. İkinci bölüme de ilk bölüme başladığımız gibi enerjik başlamak istiyoruz."ifadelerini kullandı.