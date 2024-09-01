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Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 20:37 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 20:49
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Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Uğur, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Manaj

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 1 Eylül'de TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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