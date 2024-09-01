Beşiktaş - Sivasspor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş Sivas canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de 2'de 2 ile başlayan siyah beyazlılar taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Konuk Sivasspor ise zorlu karşılaşmadan puanlar çıkarmanın peşinde.
Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Uğur, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Manaj
Beşiktaş - Sivasspor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Sivasspor maçı 1 Eylül Pazar 21.45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.