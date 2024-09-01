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Beşiktaş - Sivasspor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş Sivas canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan siyah beyazlılar taraftarı önünde galibiyeti hedefliyor. Sivasspor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş - Sivasspor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 21:36
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Beşiktaş - Sivasspor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş Sivas canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de 2'de 2 ile başlayan siyah beyazlılar taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Konuk Sivasspor ise zorlu karşılaşmadan puanlar çıkarmanın peşinde.

Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Uğur, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Manaj

Beşiktaş - Sivasspor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 1 Eylül Pazar 21.45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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