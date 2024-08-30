Spor yazarları Beşiktaş - Lugano maçını değerlendirdi!

Hemen arkasından Rafa klasını konuşturdu ve farkı ikiye çıkardı herkese derin bir nefes aldırdı. Daha 1 dakika geçmeden Immobile ile 4. golü buldu Beşiktaş. Uzatma dakikalarında son sözü Salih Uçan'la söyleyen Beşiktaş ben bu turu bırakmam, Avrupa'da bende varım dedi. Lugano'nun geçtiğimiz yıldan beri diline pelesenk ettiği 10 dakikada 3 gol konusuda böylece kapanmış oldu ve gereken cevap saha içerisinde 6 dakikada 3 gol atarak verildi. Beşiktaş seyircisi müthiş bir birlik beraberlik içinde takımına destek verdi. Hatta maçın ikinci yarısında tribünlerin rakip takım topu ayağına aldığı anda yaptığı ıslıklar yeni bir ses desibel rekoru kırmış bile olabilir. Bu birlik ve beraberlik Beşiktaş'ın daha ileri noktalara taşıyacaktır.