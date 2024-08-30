Spor yazarları Beşiktaş - Lugano maçını değerlendirdi!

İlk düdükle birlikte önde baskı uygulayan, Lugano'ya nefes aldırmayan Beşiktaş İmmobile ile golü bulduktan sonra beş net pozisyon daha yakaladı. Bunların ikisi çizgiden çıkarıldı, diğerlerinde ya kaleci başarılı oldu, ya da son vuruşlar etkisiz kaldı. İlk yarının tek golle bitmiş olması aslında bir futbol şakası gibiydi. Lugano son gücünü kullanıp ikinci yarının başlarında golü bulunca oyunu soğutmaya çalıştıysa da sadece yedi dakika başarabildi bunu. Üç yıldız aynı anda parlayınca, Lugano mecburen söndü... Gedson topu Semih'e verip kendisi savunma arkasına sarkarken Rafa topu RAFA KALDIRDI, ve sonra da Gedson köşeye bıraktı. Hazırlanış anlamında yılın en iyilerinden biriydi bu gol.