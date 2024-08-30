Beşiktaş ikinci Başkanı Hüseyin Yücel: Birkaç güne yeni transferleri açıklayacağız

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kura çekimlerinin ardından siyah beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel, açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Beşiktaş olarak güzel başladık. Lugano'ya karşı muazzam bir galibiyet aldık, taraftarlarımız çok güçlü destekledi. Kurayı çektik, hayırlı olsun. Her grubun zorlukları, kolaylıkları var"

"AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASIYOR"

"İç saha avantajımızı kullanacağız, deplasmanda da alabileceğimiz kadar puan alacağız. İnşallah bir üst tura çıkacağız. Sezona güzel başladık ama ayaklarımız yere sağlam basıyor. Fazla uçmuyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Var bir hayalimiz, onu şimdi paylaşmayayım ancak ilk hedef gruptan çıkmak"

"BİRKAÇ GÜNE YENİ TRANSFERLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"

"Kanat ve bek için arayışlarımız vardı. Bulduk ama sıkıntımız var. 14 yabancı sınırı var, elimizden oyuncu çıkarmamız lazım. Gitmek istemeyen oyuncular var. Bugün güzel haberler gelecek diye düşünüyorum. Birkaç güne yeni transferleri açıklayacağız. Fırsat transferi değil, belirlediğimiz transferler var."

"ASENSİO GÜNDEMİMİZDE HİÇBİR ZAMAN YOKTU"

"Angelo Gabriel ismi beklemede. Gündemimizde. Transferin son gününe kadar süre istediler. Yarın son gün onun için. Alternatif ismimiz de var Angelo'nun dışında. Asensio gündemimizde hiçbir zaman yoktu" "Angelo Gabriel ismi beklemede. Gündemimizde. Transferin son gününe kadar süre istediler. Yarın son gün onun için. Alternatif ismimiz de var Angelo'nun dışında. Asensio gündemimizde hiçbir zaman yoktu"