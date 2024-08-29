TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Portekizli yıldız!
Transfer dönemi sona ermeden önce kadrosuna takviye yapmayı planlayan Beşiktaş Rafa Silva'nın arkadaşı olan Portekizli yıldızı gündemine aldı. (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 12:24 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 12:30
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Portekiz basınında, siyah beyazlıların tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.
Hem kanatlarda oynayabilen hem de orta sahada görev yapabilen 32 yaşındaki futbolcunun yakın bir zamanda kulübü Benfica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş'ta yaşanacak transfer gelişmeleri taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.
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