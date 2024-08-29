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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Portekizli yıldız!

Transfer dönemi sona ermeden önce kadrosuna takviye yapmayı planlayan Beşiktaş Rafa Silva'nın arkadaşı olan Portekizli yıldızı gündemine aldı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 12:24 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 12:30
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Portekizli yıldız!

Transfer dönemi sona ermeden önce kadrosuna takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta, Rafa Silva'nın arkadaşı olan Portekizli yıldız ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Portekizli yıldız!

Portekiz basınında, siyah beyazlıların tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.

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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Portekizli yıldız!

Joao Mario'nun da Rafa Silva'dan dolayı Beşiktaş'a sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Portekizli yıldız!

Hem kanatlarda oynayabilen hem de orta sahada görev yapabilen 32 yaşındaki futbolcunun yakın bir zamanda kulübü Benfica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Portekizli yıldız!

Beşiktaş'ta yaşanacak transfer gelişmeleri taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

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