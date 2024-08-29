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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Reguilon ısrarı!

Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta Tottenham forması giyen 27 yaşındaki Sergio Reguilon ismi ön plana çıktı. İspanyol savunmacının 1 yıllık sözleşmesi var.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Reguilon ısrarı!

Beşıktaş'ta sol bek için Tottenham forması giyen Sergio Reguilon ismi ön plana çıktı. Kartal, 4 sezondur başka takımlarda kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinin son senesinde bulunan yıldız oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı amaçlıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak dikkat çeken oyuncu sol bekin yanı sıra orta sahanın sol tarafında da forma giyebiliyor. Etkili sol ayağıyla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncunun Tottenham ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.78 boyundaki yıldız kariyerinde 77 Premier Lig maçında süre alırken; 2 gol ve 10 asistlik katkı verdi. İspanya'da ise 56 La Liga maçında oynayan oyuncu 2 gol ve 6 asist kaydetti. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tecrübesi bulunan oyuncu Avrupa kupalarında toplam 17 maçta süre aldı.

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