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Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? | Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Yeni formatta lig usulü oynanacak UEFA Avrupa Ligi’ne kalmak isteyen siyah-beyazlılar, sahada avantajlı bir skor arayacak. Maç Tüpraş Stadyumu Stadı’nda oynanacak. Peki Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 14:36
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Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? | Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Lugano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yeni transferlerleri ile uçuşa geçen Kartal, bu kez Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için play-off turunda İsviçre temsilcisi Lugano karşısında avantaj arayacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al - Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Lugano: Saipi, Zanotti, El Wafi, Papadopoulos, Valenzuela, Doumbia, Belhadj, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Lugano maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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