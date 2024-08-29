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Beşiktaş - Lugano maçı CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş evinde İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geliyor. 3-3 beraberlikle sonuçlanan ilk maçın ardından temsilcimize turu geçmek için galibiyet yeterli olacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rumen hakem Radu Petrescu yönetiyor. Beşiktaş - Lugano maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 21:00 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 21:13
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Beşiktaş - Lugano maçı CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş evinde İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geliyor. 3-3 beraberlikle sonuçlanan ilk maçın ardından temsilcimize turu geçmek için galibiyet yeterli olacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rumen hakem Radu Petrescu yönetiyor.

BEŞİKTAŞ - LUGANO 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al - Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Lugano: Saipi, Papadopoulos, Grgic, Vladi, Steffen, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Belhadj, Aliseda, Zanotti

Beşiktaş - Lugano maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN...

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Lugano maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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