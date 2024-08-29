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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Play-off turlarının sona ermesiyle birlikte Devler Ligi'ne veda eden G.Saray ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri saat 14.00'te belli olacak. İşte takımlarımızın muhtemel rakipleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 00:28 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 00:37
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oluyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın katılacağı kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası 14.00'te olacak. Galatasaray'ın 3. torbadan gireceği kurada, Fenerbahçe 2, Beşiktaş ise 4. torbada yer alacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Lig formatı nasıl olacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde artık yeni bir sistem var. Gruplar yerine 36 takımlı lig aşaması formatında oynanacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Takımlar, UEFA katsayıları'na göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralar olmak üzere 4 torbaya ayrılacak. Her takım, her torbadan 2 takım olmak üzere 8 farklı ekiple 4'ü iç sahada 4'ü deplasmanda 8 maç oynayacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Ligde ilk 8'e giren takımlar direkt olarak son 16'ya kalacak. 9-24 arası play-off mücadelesi verecek. Son 12 ise Avrupa'ya veda edecek.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

1 TORBA
Roma

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

M. United

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Porto

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Ajax

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Rangers

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

E. Frankfurt

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Tottenham

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Lazio

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Slavia Prag

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

2. TORBA
R. Sociedad

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

AZ Alkmaar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Braga

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Olimpiakos

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Lyon

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Paok

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

FCSB

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Maccabi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

3. TORBA
Banja Luka

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Karabağ

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Molde

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Plzen

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Bodo Glimt

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

St. Gillois

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

D. Kiev

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Ludororets

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

4. TORBA
Midtjylland

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Malmö

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

A.Bilbao

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Hoffenheim

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Nice

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

APOEL

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Anderlecht

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