Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Play-off turlarının sona ermesiyle birlikte Devler Ligi'ne veda eden G.Saray ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri saat 14.00'te belli olacak. İşte takımlarımızın muhtemel rakipleri...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 00:28 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 00:37
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Lig formatı nasıl olacak?
Takımlar, UEFA katsayıları'na göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralar olmak üzere 4 torbaya ayrılacak. Her takım, her torbadan 2 takım olmak üzere 8 farklı ekiple 4'ü iç sahada 4'ü deplasmanda 8 maç oynayacak.
Ligde ilk 8'e giren takımlar direkt olarak son 16'ya kalacak. 9-24 arası play-off mücadelesi verecek. Son 12 ise Avrupa'ya veda edecek.
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ
1 TORBA
Roma
M. United
Porto
Ajax
Rangers
E. Frankfurt
Tottenham
Lazio
Slavia Prag
2. TORBA
R. Sociedad
AZ Alkmaar
Braga
Olimpiakos
Lyon
Paok
FCSB
Fenerbahçe
Maccabi
3. TORBA
Banja Luka
Karabağ
Galatasaray
Molde
Plzen
Bodo Glimt
St. Gillois
D. Kiev
Ludororets
4. TORBA
Midtjylland
Malmö
A.Bilbao
Hoffenheim
Nice
APOEL
Anderlecht
Twente
Beşiktaş
DİĞER