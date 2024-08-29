Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Takımlar, UEFA katsayıları'na göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralar olmak üzere 4 torbaya ayrılacak. Her takım, her torbadan 2 takım olmak üzere 8 farklı ekiple 4'ü iç sahada 4'ü deplasmanda 8 maç oynayacak.