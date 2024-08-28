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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst açıklamalarda bulunuyor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano ile oynayacağı mücadele öncesi Giovanni Van Bronckhorst ve Gedson Fernandes açıklamalarda bulunuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 14:02 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 14:15
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst açıklamalarda bulunuyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Giovanni Van Bronckhorst açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE HOLLANDALI HOCANIN SÖZLERİ:

Yeniden maç oynayacağımız için heyecanlıyız. İkinci iç saha maçımız olacak. Önemli bir mücadele olacak. Gruplara kalmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirecek fırsata sahip olabiliriz. Konsantreyiz. Geçen hafta da bunu söylemiştim; bir görevimiz var o da gruplara kalmak. Yapmak istediğimiz şey bu. Çok çalışacağız.

"GÖREVİMİZ GRUPLARA KALMAK"

Yeniden maç oynayacağımız için heyecanlıyız. İkinci iç saha maçımız olacak. Önemli bir mücadele olacak. Gruplara kalmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirecek fırsata sahip olabiliriz. Konsantreyiz. Geçen hafta da bunu söylemiştim; bir görevimiz var o da gruplara kalmak. Yapmak istediğimiz şey bu. Çok çalışacağız.

Benim buradaki ilk sezonum. Tabii ki oyuncularımızın oynamak istediği şekilde oynamasını istiyorum. Var olan güçlerimizden faydalanmak istiyorum. Katılan oyunculardan memnunum. Şu ana kadar işler skor anlamında iyi gidiyor. Sezona Süper Kupa ile harika başladık. Lige ikide iki ile başladık. Gruplara katılım göstereceğimizden eminim. Pazar günü de sezonun ilk bölümünü en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. İstediğimiz oyunu oynamaya çalışıyoruz. İşler şu an iyi gidiyor, gidişattan memnunum."

GEDSON FERNANDES: ÇOK FARKLI BAŞLADIK SEZONA...

Çok konuşmaya gerek yok. Hepimiz maçın ne kadar önemli olduğunu, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yüzde yüzümüzü vererek Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz.

Bireysel istatistiklerin önemli olduğunu düşünmüyorum, önemli olan kollektif mücadele. Lugano maçı çok önemli. Tek odak noktamız kazanıp Avrupa Ligi'ne katılmak.

Aslında geçen yılı konuşmanın pek manası yok, kötüydü evet. Yeni hocamız geldi, yeni oyuncular geldi. Çok farklı başladık sezona. Bize özgüven getirdi. Hocamızla aramızda karşılıklı güven var. Yapmamız gereken şey iyi çalışmak ve başladığımız gibi iyi gitmek.

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