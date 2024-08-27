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Oğuzhan’dan sürpriz karar

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup 31 yaşında emeklilik kararı aldı. Oğuzhan Özyakup emeklilik kararı açıklamasında; "Ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Bu yüzden profesyonel Futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Oğuzhan’dan sürpriz karar
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup 31 yaşında emeklilik kararı aldı. Oğuzhan Özyakup emeklilik kararı açıklamasında; "Ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Bu yüzden profesyonel Futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım" dedi.
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