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Oğuzhan’dan sürpriz karar
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup 31 yaşında emeklilik kararı aldı. Oğuzhan Özyakup emeklilik kararı açıklamasında; "Ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Bu yüzden profesyonel Futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım" dedi.
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