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Necip’e ‘geçmiş olsun’ ziyareti
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolcular, ameliyat edilen Necip Uysal'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ön çapraz bağ operasyonu geçiren Necip'i hastanede ziyaret eden Hollandalı teknik adam, kaptanına çiçek verirken, oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldı. ollandalı çalıştırıcı, Necip Uysal'a sahalara güçlü dönmesi temennisinde bulundu.
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