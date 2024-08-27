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Devler, Salih için kapıştı

Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirdi. Bild'de yer alan habere göre, iki takımın milli futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Marsilya, Lyon ve Rennes gibi Fransız ekiplerinin de 26 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı öne sürüldü. Sky'da yer alan habere göre ise Salih Özcan, transferin bitmesine kısa bir süre kala Dortmund'dan ayrılık seçeneklerini değerlendiriyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Devler, Salih için kapıştı
Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirdi. Bild'de yer alan habere göre, iki takımın milli futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Marsilya, Lyon ve Rennes gibi Fransız ekiplerinin de 26 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı öne sürüldü. Sky'da yer alan habere göre ise Salih Özcan, transferin bitmesine kısa bir süre kala Dortmund'dan ayrılık seçeneklerini değerlendiriyor.
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